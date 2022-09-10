Кубок Казахстана по футзалу. «Кайрат» сыграет с «Астаной», «Атырау» против «Аята»

Сегодня пройдет заключительный тур группового этапа Кубка Казахстана по футзалу. Матчи пройдут в городе Актау.

Кубок Казахстана

Группа А

Астана – Кайрат – 12:00

Каспий – Рахмет – 20:00

Положение в группе: «Кайрат» – 6 (2), «Рахмет» – 3 (2), «Астана» – 3 (2), «Каспий» – 0 (2).

Группа В

Атырау – Аят – 14:30

Байтерек – Актобе – 17:00

Положение в группе: «Аят» – 6 (2), «Актобе» – 3 (2), «Байтерек» – 3 (2), «Атырау» – 0 (2).

ПРИМЕЧАНИЕ: Начало матчей по времени Нур-Султана. Прямую трансляцию покажет телеканал и сайт Qazsport.

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