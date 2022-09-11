Стали известны участники финала четырех Кубка Казахстана по футзалу

Теги Кайрат Sports.ru - Казахстан Актобе Аят чемпионат Казахстана по футзалу Спорт Казахстана

В Актау завершился групповой этап Кубка Казахстана по футзалу. 

По итогам группового этапа в «Финал Четырех» вышли победители групп – АФК «Кайрат» и МФК «Аят», также команды занявшие вторые места -.«Рахмет» и «Актобе».

По предварительной информации «Финал четырех» состоится в 24-25 декабря. Все матчи финальной стадии пройдут в одном городе (место проведения пока не известно). Полуфиналы будут состоять из одного матча, а затем будет сыгран финал

Полуфинальные пары:

  • «Кайрат» – «Актобе»
  • «Аят» – «Рахмет»

Найди ассоциации со звездными футболистами в нашей новой игре

🎰 200% бонус на первый депозит! Регистрируйся и получи вознаграждение 🤑

В матче «Тобола» и «Кайрата» было все: красивые голы, перфомансы болельщиков и настоящие эмоции

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные