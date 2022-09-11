Стали известны участники финала четырех Кубка Казахстана по футзалу

В Актау завершился групповой этап Кубка Казахстана по футзалу.

По итогам группового этапа в «Финал Четырех» вышли победители групп – АФК «Кайрат» и МФК «Аят», также команды занявшие вторые места -.«Рахмет» и «Актобе».

По предварительной информации «Финал четырех» состоится в 24-25 декабря. Все матчи финальной стадии пройдут в одном городе (место проведения пока не известно). Полуфиналы будут состоять из одного матча, а затем будет сыгран финал

Полуфинальные пары:

«Кайрат» – «Актобе»

«Аят» – «Рахмет»

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