Бой Хамитова за титул отменен

Бой Куата Хамитова за титул чемпиона лиги Top Fight отменен.

Об этом сообщил Хамитов на своей странице в Инстаграм:

«Друзья, вынужден сообщить, что я травмирован и бой не состоится. Скорее всего этот бой организуют в декабре в Алматы».

Бой Хамитов – Хачатрян должен был состоятся 28 октября в Москве.

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