Хамитов проведет мой за титул Top Fight
Казахстанский боец ММА Куат «Найман» Хамитов (22-8-1) 28 октября в Москве проведет бой за титул российской лиги Top Fight.
Его соперником станет армянин Давид Хачатрян (25-6).
Хамитов в январе 2022 года объявил о завершении карьеры, но затем вернулся досрочной победой в рамках лиги Mergen FC. Хачатрян идёт на серии из двух поражений в лиге AMC Fight Night.
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