Куат Хамитов о Головкине: «Чертов Рокки Бальбоа в реальной жизни!»

Боец ММА Куат Хамитов прокомментировал поражение Геннадия Головкина в третьем бое против Сауля Канело Альвареса:

«Геннадий Головкин – чeртoв Рокки Бальбоа в реальной жизни! В 40 лет выстоять против лучшего 12 раундов — это героизм! Посмотрев сегодняшний бой, я понял, что моя критика была правильной, потому что Головкин лет 5 назад мог бы давно подняться в весе и собрать все пояса до Альвареса, но, к сожалению, этого не случилось. В любом случае он уже в истории! Уважение чемпиону, он остаётся пионером и крестным отцом Казахстанского проф бокса»

Головкин проиграл решением судей в третьем бое против Канело.

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