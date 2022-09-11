Хамитов после победы назвал желаемых соперников и дату

Теги MMA Куат Хамитов Sports.ru - Казахстан Мариф Пираев Нариман Аббасов Спорт Казахстана

Казахстанский боец Куат Хамитов вернулся в спорт уверенной победой удушающим приемом на турнире Mergen FC в Атырау.

 После победы он объявил о своих дальнейших планах: «Я бы хотел провести бой в декабре. В соперниках хотел бы видеть Марифа Пираева или Наримана Аббасова».

 Казахстанец уже встречался с обоими бойцами, проиграв оба поединка решением судей.

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