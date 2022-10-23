Казахстанец Аманкул нокаутировал непобежденного мексиканца

Казахстанцы Абильхан Аманкул и Бек Нурмаганбет выступили на турнире в Мехико.

Аманкул нокаутировал мексиканца Йеассона Пачеко Сервантеса во втором раунде. Для Пачеко это поражение стало первым в карьере. Аманкул же одержал 2 победу в 2 боях в профи.

Нурмаганбет также свой бой завершил во втором раунде, нокаутировав Лусиано Араухо (6-3-3). Для Бека эта победа стала 8 в 8 боях в профи.

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