Ербосынулы о бое за титул WBA: «Вы увидите силу кочевников»

Официально анонсирован бой за титул чемпиона WBA между двумя непобежденными боксерами среднего веса – казахстанцем Айдосом Ербосынулы (16-0, 11 КО) и кубинцем Давидом Моррелом (7-0, 6 КО).

«У меня был отличный тренировочный сбор с моей замечатльной командой, которая вдохновляет меня каждый день работать над собой. Мы потомки Чингизхана, и 5 ноября вы увидите силу кочевников. Вся наша тяжелая работа окупится, когда я одолею Моррела и верну титул чемпиона мира Казахстану», – прокомментировал анонс боя Ербосынулы.

Бой состоится 5 ноября с Миннеаполисе (США) и станет главным событием вечера.

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