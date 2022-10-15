Казахстанец Тамгабаев выступит в UAE Warriors

Казахстанский боец Улан Тамгабаев (8-7) выступит на турнире одной из сильнейших лиг Азии UAE Warriors.

Улан идёт на серии из трёх досрочных побед, при этом все были добыты в первом раунде.

Его соперником станет Жавохир Имамов (7-0) из Узбекистана, для которого этот бой станет вторым в рамках арабской лиги.

Бой пройдет на турнире UAE Warriors 34 20 октября.

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