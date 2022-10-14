Аян Турсын выступит на турнире в Турции

Один из лидеров женской сборной Казахстана по ММА Аян Турсын (1-0) выступит на турнире в Турции, который организовывает Лига Octagon.

Ее соперницей станет боец из Азербайджана Тунзала Иманлы.

Бой состоится 21 октября.

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