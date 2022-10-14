В конце ноября Naiza проведет ряд ивентов в Актобе
Президент лиги Naiza встретился с Акимом Актюбинской области Ералы Тугжановым.
На встрече была достигнута договоренность о проведении Naiza Sport Week Aktobe, которая возьмёт старт 21 ноября.
С большой долей вероятности апогеем недели станет ивент Naiza.
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