Джокович об Astana Open: «В Казахстане все организовано на высочайшем уровне»

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович поделился мнением об организации Astana Open.

«Турнир собрал очень сильный состав и когда я увидел сетку удивился, потому что такой состав обычно собирается на «Мастерсах» или на «Больших шлемах». Я говорил с другими игроками и у всех одно мнение – здесь все организовано на высочайшем уровне. Последний раз я был в Казахстане в 2019 году, когда у нас с Рафой в Астане прошел выставочный матч. За один день нам тогда ничего не удалось посмотреть, но сейчас я играю турнир и у меня есть неделя, безусловно посещу местные достопримечательности. Сегодня утром удалось погулять по парку, погода была чудесная, особо хочу отметить здешних людей – они очень милые и добрые, я чувствую их поддержку и энергетику», – сказал Джокович.

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