Бублик стартовал стартовал с победы на Astana Open

Лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик, занимающий 43-е место в рейтинге ATP, одержал победу в матче первого круга на турнире ATP 500 Astana Open. Казахстанец нанес второе поражение в кареьре нидерландцу Таллону Грикспору (54-е место в рейтинге ATP) со счётом 6:0, 4:6. 6:3. На счету Бублика 15 эйсов и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.

Во втором круге турнира казахстанец сыграет с поляком Хубертом Хуркачем.

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