Александр Бублик: «Многие ошибочно полагают, что я горжусь, что ругаюсь на корте. На самом деле мне зачастую стыдно»

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик после победы над Таллоном Грикспором в первом круге Astana Open высказался о своей эмоциональности на корте.

– Несмотря на какие-то слухи и комментарии, многие ошибочно полагают, что я горжусь, что так делаю. На самом деле нет, мне зачастую стыдно. То, что я говорю на корте – мне это не нравится. То, что такой сложный матч, как сегодняшний, я сумел провести без этого – мы вместе с командой горды собой, потому что для меня это борьба ежедневная. В тяжелые моменты матча, когда ты там, когда на тебя смотрят десять-двадцать тысяч человек, а сколько еще смотрят по телевизору... и ты не осознаешь. Я готовлюсь к этому, выхожу туда и нахожусь в пространстве. Иногда между розыгрышами даже в состоянии аффекта, и не думаю о том, что это даст такую реакцию в мире, что сидят дети. Так как я сейчас сам отец, в глубине души понимаю, что если бы пришел на корт с ребенком, и услышал бы то, что я говорю, то я бы, наверное, улыбнулся и забрал бы ребенка с матча. А играя здесь дома, я хочу быть примером. Считаю, что мы должны учиться на своих ошибках, а мои ошибки, к сожалению, запоминаются очень хорошо на миллионную аудиторию. Со временем постараюсь не выдавать то, что я обычно выдаю. Но, знаете, матч на матч не приходится. Поэтому, для меня это большая работа.

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