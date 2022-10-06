Рублев: «В Казахстане сильно нравится. Чувствую себя как дома»

Девятая ракетка мира Андрей Рублев после успешного старта на Аstana Open прокомментировал свой приезд в Казахстан.

– Нравится ли вам у нас в Казахстане?

– Да, очень сильно нравится. Правда, чувствую себя как дома, классно проводить время.

– В последний раз вы играли в Казахстане в 2014 году. Какие положительные черты можете отметить в развитии тенниса в нашей стране?

– Мне кажется, Казахстан всегда отличался в том плане, что здесь теннис очень любят и многое делают для его развития. Турнир АТР 500 – тому подтверждение. Поэтому могу сказать, что это очень классно, что здесь поддерживают и развивают теннис, что больше детей хотят играть. Это правда классно. Надеюсь, что будет все лучше и лучше.

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