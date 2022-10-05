«Спасибо! Я люблю вас». Джокович по-русски обратился к трибунам после первого круга в Астане
21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович по-русски и по-казахски поблагодарил трибуны после победы в первом круге в Астане – 6:1, 6:1 над Кристианом Гарином.
«Привет, Казахстан. Я очень рад здесь быть. Спасибо за поддержку», – сказал он по-русски.
Потом он по-английски рассказал про матч и поблагодарил зрителей за поддержку – и особенно собравшихся на трибунах детей.
А затем добавил на русском и казахском: «Спасибо! Я люблю вас. Рахмет».
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