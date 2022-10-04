Михаил Кукушкин уступил на старте Astana Open

Казахстанец Михаил Кукушкин не смог преодолеть барьер первого круга одиночного разряда турнира ATP 500 Astana Open в столице Казахстана.

На старте Михаил играл с шестой ракеткой мира – Стефаносом Циципасом. Встреча завершилось победой грека со счетом 6:3, 6:4. Отметим, что Кукушкин, занимающий в мировом рейтинге 221-е место, получил на этот турнир wild card.

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