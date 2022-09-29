Акишев о карьере в BRAVE: «Мне давали топовых соперников, которые идут в числе первых на пояс»

Нуржан «Бизон» Акишев 30 сентября проведет свой четвертый бой в бахрейнской лиге BRAVE против пакистанца Раза.

Акишев, идущий в лиге с рекордом 1-2 рассказал о своей карьере в BRAVE и ближайшем сопернике:

Провел три боя, два из которых проиграл, но на то были свои причины. На первый поединок в промоушене я выходил со сломанным ребром и на коротком уведомлении против экс-бойца UFC, к тому же в последний день мы немножко намудрили с весом, но бой был равным. Во второй раз с корейцем все видели, что было. Я самого начала поспешил и сжег весь бензин, но зато мы показали трехраундовую рубку, которая запомнилась очень многим. Не скажу, что у меня были явные поражения в этих двух боях, потому что во всех я показывал характер и зрелище в клетке. Думаю, что еще раскроюсь, все-таки мне сразу давали топовых соперников, которые сейчас идут в числе первых на чемпионский пояс и которых лига тянет. Тем не менее, с ними я показал равный бой. Если мне будут давать середняков дивизиона, то, думаю, проблем не будет, и мы дойдем до пояса, а там уже, возможно, встретимся либо с Богатовым, либо с корейцем. Смотря, у кого из них будет титул.

– В предстоящем поединке в Алматы вам будет противостоять пакистанец Мехмош Раза. Как вам соперник и что вам известно, о его сильных и слабых сторонах?

– О сопернике многого сказать не могу, потому что в ютубе его боев мало, и они старые. В принципе, мы отталкивались от этого. Раза чуть-чуть неудобный и высокий, размашисто бьет руками и с хорошей борьбой, поэтому посмотрим. Я также нацелен на досрочную победу и буду проводить бой в стойке, а сели соперник захочет бороться, то я буду готов.

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