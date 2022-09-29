Исмагулов проведет бой с Царукяном

17 декабря в Лас-Вегасе Дамир Исмагулов проведет бой с Арманом Царукяном.

Делами обоих бойцов занимается Саят Абдрахманов.

Исмагулов идёт в UFC на серии из 5 побед, Арман же свой последний бой проиграл Матеушу Гамроту решением судей.

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