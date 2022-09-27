Два казахстанца вошли в рейтинг BRAVE FC  

Один из сильнейших азиатских промоушенов Brave FC, базирующийся в Бахрейне, впервые в истории представил рейтинги в семи весовых категориях.

В рейтинги вошли два казахстанских бойца. В ТОП-5 лучших бойцов наилегчайшего веса вошел Асу Алмабаев под третьим номером, в полулегком весе под пятым номером вошел Ильяр Асханов.

Стоит отметить, что в обоих весах титул чемпиона является вакантным.

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