Казахстанская лига Naiza проведет гран-при в легчайшем весе, об этом заявил президент промоушена Нурбек Карабала.

Уже даже есть пары полуфиналов гран-при: Жуман Жумабеков (11-5) – Елжан Алиаскар (9-3), Дастан Амангельды (3-0) – Еламан Шертаев (6-1).

Победитель получит пять миллионов тенге и шанс оспорить титул Naiza в легчайшем весе, который в рамках Naiza 44 выиграл кореец Су Ен, заставивший сдаться Айдына Кодека.

Ориентировочная дата боя за титул – март 2023 года.

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