Экс-игрок сборной Азербайджана Набиев: «Если бы наша команда так начинала Лигу наций, то опередила бы Казахстан»

Бывший форвард сборной Азербайджана Надир Набиев прокомментировал победу азербайджанцев над Казахстаном в Лиге наций.

«Я ждал победы сборной Азербайджана над командой Казахстана, но не ожидал, что счет выигрыш будет крупным. Победы помогают футболистам верит в себя. В начале турнира над командой было давление. Это чувствовалось по игре сборной. Но сейчас «милли» была другой, свободно играла и желала побеждать. Если бы наша команда так начинала Лигу наций, то опередила бы Казахстан и стала бы первой в группе. Постепенно конкуренция в чемпионате страны будет расти, что поможет улучшить результаты и сборной. Что касается Де Бьязи, то не могу говорить о его будущем в сборной», – сказал Набиев.

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