Игрок сборной Азербайджана Шейдаев: «Обидно, что не вышли из группы, однако и Казахстан заслужил первое место»

Нападающий сборной Азербайджана Равиль Шейдаев прокомментировал победу в Лиге наций над Казахстаном (3:0).

– Что скажете о победе в последнем туре группы Лиги наций над Казахстаном в Баку?

– Для нас вчера получилась хорошая игра. Рад, что смогли победить в последней игре группы.

– Не будь удаления у соперника, можно сказать, что вы все равно дожали бы соперника?

– Могло быть, что угодно. Мы играли лучше своего соперника с первых минут. В итоге случилось то, что случилось. Команда заслужила победу.

– Было желание взять реванш за обидное поражение в первой встрече в Астане (0:2)?

– Просто хотелось победить и порадовать наших болельщиков. Только такими играми и результатами мы можем вернуть их на стадион.

– Не обидно, что не вышли из группы? Или Казахстан больше заслужил?

– Конечно, обидно, а как иначе. Но уже ничего не изменишь. Однако и Казахстан заслужил первое место, с чем я их и поздравляю.

– Результат в группе получился неожиданным для вас, учитывая, что фаворитом все считали Словакию?

– Фаворитом, конечно, была Словакия. Но это футбол, где, как говорится, может быть все, что угодно.

– Три победы подряд – это рекорд. Довольны собой?

– Тремя последними играми порадовали победами, но в общем задачу не выполнили. Выводы делайте сами.

– У «милли» довольно молодой состав. У нового поколения есть светлое будущее?

– У нас хороший состав, хорошие игроки. Есть молодые, есть опытные. Я думаю, у нас есть будущее.

– К примеру, может ли команда выстрелить в предстоящем отборочном цикле Евро-2024?

– Это футбол. Все может быть. Главное – верить в себя, и у нас все получится. Все в наших руках.

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