Магомед Адиев: «Поражение от Азербайджана стало болезненным для меня»

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев прокомментировал поражение от команды Азербайджана (0:3) в Лиге наций.

– Поздравляю с хорошей игрой. Выиграли. Молодцы. После матча поздравил Джанни Де Бьязи. У вас своя дорога, у нас своя.

- Вашей команде не хватило мотивации в этой игре?

– В раздевалке сказал, что, где тонко, там и рвется. Мы нуждаемся в сильной перезагрузке. Трудно было найти физической силы. Ментально после эмоций после прошлого тура было сложно прийти в себя. Сыграли слабее.

- Довольны тем, как групповой этап прошел для вас?

– Сегодняшнее поражение болезненное для меня. Где-то даже рад, что так произошло. Есть над чем подумать и сделать анализ для дальнейшего развития. В целом, доволен тем местом, которое мы заняли, и что сделали с ребятами. Для нас это большой шаг вперед. Поражение показало, что у нас есть уязвимые места.

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