Тренер Азербайджана Де Бьязи: «Казахстан может научить многих тому, как бороться на поле»

Главный тренер сборной Азербайджана Джанни Де Бьязи прокомментировал матч Лиги наций против Казахстана (3:0).

– В последних матчах вы перешли на схему в четыре защитника и в целом сменили тактику, что в итоге принесло результат.

– Уверен, мы показали качественную игру и меньше ошибались. В плане реализации мы должны стать лучше. Вторым таймом остался доволен. Во всех матчах группы мы хорошо играли. Мы на правильном пути.

– Смогли победить, если бы не удаление у Казахстана?

– С первых минут мы владели преимуществом. Может, в первом тайме создали мало моментов, но фланги работали хорошо. После игры поговорил с тренером сборной Казахстана, поздравил его. У Казахстана такая команда, которая может научить многих тому, как надо бороться на поле.

– Какую видите разницу между командой, которую вы возглавили в 2020 году, и нынешней?

– Вам лучше виднее. Критику обычно выдаете вы. Сколько раз вы побеждали в трех матчах подряд? Надо ставить такие задачи, которые нам по силам. У нас появилось много молодых игроков. Надо продолжать с ними.

– Если продолжите работу в «милли», то повторите свой албанский успех?

– Первая игра, которую я здесь посмотрел, была между «Сабахом» и «Габалой». И мне понравились скорость и качество. Но другие матчи показали, что я был оптимистичен. В Албании было иначе. Там почти все футболисты играли в Европе. У нас же легионеров значительно меньше.

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