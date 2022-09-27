Капитан сборной Азербайджана Махмудов о победе над Казахстаном: «После удаления стало чуть легче»

Капитан сборной Азербайджана Эмин Махмудов прокомментировал победу в Лиге наций над Казахстаном (3:0).

– Было тяжело в начале матча, когда не всегда все получалось. Но все же смогли взять контроль в свои руки. Начали больше давить. После удаления стало чуть легче, мы стали быстрее играть, что привело к голам. Это очень приятные ощущения, что, наконец-то, смогли порадовать наш народ, так как мы тоже всегда расстраиваемся, когда не можем победить. Надеюсь, что станем чаще побеждать и радовать болельщиков.

🎰 200% бонус на первый депозит! Регистрируйся и получи вознаграждение 🤑

На Алматинском марафоне погиб спортсмен. Это уже второй случай смерти на этих соревнованиях

Казахстан влетел Азербайджану в Лиге наций: Алип удалился в первом тайме, Каиров привез два гола, Марочкин забил в свои