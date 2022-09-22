Бахтиер Зайнутдинов о целях сборной: «Мы не хотим на этом останавливаться и хотим идти дальше вперед»

Полузащитник сборной Казахстана по футболу Бактиер Зайнутдинов прокомментировал победу над Беларусью (2:1) в пятом туре Лиги наций.

— Все эмоции оставили на поле, нам эта победа очень была нужна. Полные трибуны, наши болельщики. И мне вдвойне приятно забить гол, потому что я хотел оправдать ожидания болельщиков.

— До твоего забитого мяча было два прекрасных момента. Михаил Габышев проходил, Сергей Малый после углового до мяча не дотянулся и твой момент начали на VAR рассматривать. Было ли такое, что если сейчас не забьем, то все, это конец?

— Я сам переживал, потому что мне показалось, что Аймбетов был в офсайде. Потом переспросил у судьи, он сказал, что чистый гол. Так что я рад.

— Как поддержка болельщиков?

— Я хочу поблагодарить наших болельщиков. Вы заслужили, в первую очередь, эту победу.

— Сегодня уходя на замену, такое ощущение, что сил у тебя не оставалось абсолютно. Ты все оставил на поле или еще есть?

— Больше не физически, больше эмоционально я оставил все на поле.

— Исторический результат. Сборная Казахстана пробивается дальше в Лиге наций и у нас появляется шанс сыграть в стыковых матчах за выход на чемпионат Европы. Пожелания нашим болельщикам?

— Хочу поблагодарить болельщиков, вы вместе с нами заслужили эту победу, но мы не хотим на этом останавливаться и хотим идти дальше вперед.

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