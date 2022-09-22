Главный тренер сборной Беларуси Кондратьев: «Нам и раньше было сложно играть в Казахстане, а сейчас у вас футбол развивается»

Наставник сборной Беларуси по футболу Георгий Кондратьев прокомментировал поражение от Казахстана (1:2) в Лиге наций.

— Хотелось бы поздравить Казахстана с победой и выходом в дивизион В с первого места. Ваши ребята очень хорошо настроились, провели игру агрессивно и мощно. Думаю, вы заслужили выход в дивизион В.

По игре могу сказать, что уступили в единоборствах и допустили ошибку в решающий момент игры — просил не разыгрывать от ворот, попали под прессинг, получили второй гол. Сложно что-то говорить. Во втором тайме у нас не получилась игра. Те замены, которые мы произвели, не только не усилили нашу игру в атаке, но мы стали играть хуже.

Нам и раньше было сложно играть в Казахстане, а сейчас у вас футбол развивается, что и доказывают ваши последние результаты. Думаю, вы на правильном пути, — сказал Кондратьев.

🎰 200% бонус на первый депозит! Регистрируйся и получи вознаграждение 🤑

Судьи выбрали Канело: 10 лучших снимков главного боя года

Сможешь стать звездой кулачных боев и выиграть чемпионский перстень? Игра, в которой ты – звезда Top Dog