Магомед Адиев: «Забитый полный стадион — не только двенадцатый игрок, второй мяч мы точно забили благодаря нашим болельщикам»

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев высказался про победу над сборной Беларуси (2:1), которая позволила досрочно выиграть группу Лиги наций.

— Я хотел бы сегодня сделать меньше акцент на игре — она была эмоциональной для всех. Я бы отметил не столько саму игру, сколько благодарен нашим болельщикам, любителям футбола. На протяжении трех месяцев, когда не было игр, они излучали столько теплоты — это действительно невероятный момент. Где бы я ни находился, люди подходили, узнавали, благодарили.

Я бы хотел от себя и от всей команды поблагодарить болельщиков нашей сборной. Ну и сегодня атмосфера нас подгоняла, подстегивала. В очередной раз могу сказать, что забитый полный стадион — не только двенадцатый игрок, второй мяч мы точно забили благодаря нашим болельщикам.

Во втором тайме гол назревал: мы висели на половине поля соперника. Было понятно, что моменты однозначно будут, это чувствовалось. К счастью, забили второй гол. Но концентрацию нельзя было терять: надо было принять тренерскому штабу правильные решения по заменам, чтобы довести результат до победы. Пока свисток не прозвучит, мы не имели права выключаться из игры, — сказал Адиев.

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