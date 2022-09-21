Тренер сборной Казахстана о Зайнутдинове: «Не видел, чтобы атакующий футболист играл в центре защиты»

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев накануне игры Лиги наций против Беларуси высказался о позиции, на которой будет использовать футболиста ЦСКА Бахтиера Зайнутдинова:

– На моей практике я давно такого не видел, чтобы футболист, который изначально играл атакующего полузащитника, опустился на позицию центрального защитника и играет весьма уверенно. Это впечатляет, я действительно давно такого не видел. Мы рады, что у нас есть такой универсальный игрок. Где я его вижу? Где-то посередине.

Матч сборной Казахстана против Беларуси состоится 22 сентября на «Астана Арене». Старт матча в 20:00 по столичному времени.

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