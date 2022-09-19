Шацкий: «Обстановка в сборной замечательная. Хотелось бы, чтобы это продолжалось как можно дольше»

Вратарь «Шахтера» и сборной Казахстана Игорь Шацкий поделился ожиданиями от предстоящего матча с Беларусью.

«Тренировочный процесс проходит в плановом режиме. Он очень грамотно продуман тренерским штабом. Все интенсивно, а каждое упражнение подведено к борьбе, потому что белорусы – крепкая команда. Думаю, нормально подойдем к этому матчу. Конечно, какие-то опасения все равно есть, так как мы ни разу не выигрывали сборную Беларуси. Посмотрим, как будет.

Встретились со всеми ребятами, со всеми в дружеских отношений. Обстановка замечательная. Хотелось бы, чтобы это продолжалось как можно дольше.

Моя травма? Неприятная была ситуация, но я выдержал и достойно все принял. Сейчас все хорошо.

Статистика это больше для болельщиков и журналистов. Я стараюсь качественно выполнять свою работу. Со мной работает качественный специалист, спасибо Валерию Леонидовичу Ситало! Благодаря ему все эти цифры.

Нам поддержка очень важна. Хотелось бы, чтобы весь стадион был забит до отказа и мы победили», – сказал Шацкий.

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