Ассистент главного тренера сборной Беларуси: «Какое-то везение у казахов есть»

Ассистент главного тренера сборной Беларуси Олег Радушко ответил на вопрос, по силам ли его команде одолеть сборную Казахстана в Астане.

– Мы будем стараться сделать все, чтобы победить. Мы не едем туда просто сыграть. Мы будем обязательно играть на результат. Если брать по статистическим данным, то есть которые мы имеем и по которым мы следили за казахами, какое-то везение у них есть. Но футбол это справедливая игра. То есть они достигли правильно этого результата.

В то же время мы считаем, что мы могли лучше с ними сыграть. В первой игре мы должны были побеждать. У нас моментов было больше.

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