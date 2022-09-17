Казахстанец Жусупов подерется за титул AMC Fight Night

Казахстанский боец ММА Сабит Жусупов (14-3-1) может провести бой за титул российской лиги AMC Fight Night в легчайшем весе до 61 кг.

Об этом заявил президент лиги Камил Гаджиев в интервью пресс-службе AMC Fight Night.

Соперником Жусупова станет Владимир Егоян (23-7).

Егоян свой последний бой провел в 2021 году, выиграв техническим нокаутом Густаво Эрака.

Жусупов же за август-сентябрь провел три боя в лигах Eagle FC, Naiza, Mergen FC, одержав три досрочные победы.

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