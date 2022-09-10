Бакытжанулы проведет бой с экс-чемпионом AMC Fight Night

Стал известен соперник казахстанского бойца ММА Асылжана Бакытжанулы на турнире UAE Warriors, который пройдет 17 сентября в Абу-Даби.

Против казахстанца выступит иранец Хасан Юсефи (8-4-1), который является экс-чемпионом AMC Fight Night в полутяжелом весе. В октябре 2021 он проиграл титул в бою с Вагабом Вагабовым.

Возглавит турнир реванш канадца Джесси Арнета и Али Алкаиси (Иордания).

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