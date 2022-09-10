Казахстанец Жусупов одержал три победы за 20 дней

В Атырау продолжается турнир по ММА лиги Mergen FC, в рамках которого свой бой провел казахстанец Сабит Жусупов.

Сабит задушил во втором раунде азербайджанца Руслана Маммадова. Эта победа стала для Жусупова третьей за 20 дней.

21 августа на турнире Eagle FC нокаутировал Умиджона Мусаева, а затем отправился на гран-при NAIZA, где также одержал досрочную победу уже в первом раунде.

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