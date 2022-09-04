Алексей Махно вызвал на бой Хамитова

Российский боец АМС Fight Night Алексей Махно (25-9) перед турниром лиги в Минске бросил вызов казахстанскому бойцу Куату Хамитову:

«Я всем докажу, что я не блогер! Куат, ты следующий».

Махно проиграл свой бой Михаилу Бондарю КОГДА

Хамитов же 10 сентября вернется после годовой паузы на турнире лиги Mergen FC в Атырау.

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