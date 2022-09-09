Предстоящий тур КПЛ пройдет в память об Омарове

19-й тур чемпионата Казахстана по футболу пройдет в память об известном комментаторе Диасе Омарове. Об этом сообщила ПФЛК.

«Диас Ильясович в 60-х годах играл в «Кайрате». Начиная с 1966 года стал спортивным комментатором на Казтелерадио. Долгое время являлся голосом казахстанского футбола, работая на матчах на казахстанских телеканалах. Является автором многих статей, опубликованных в республиканских изданиях «Советский спорт» и «Труд». Академик Казахской академии журналистики. В возрасте 79-лет скончался от пневмонии», – пишет ПФЛК.

Матчи пройдут 10-11 сентября.

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