Беженарь назначен главным тренером «Акжайыка». Пикущак вошел в тренерский штаб клуба из-за отсутствия лицензии PRO

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Новым главным тренером «Акжайыка» стал молдавский специалист Олег Беженарь.

В середине июля новым главным тренером уральского «Акжайыка» был назначен молдавский специалист Игорь Пикущак. При нем команда преобразовалась и сумела выйти в четвертьфинал Кубка страны. Одержала первую победу в чемпионате впервые за девять матчей.

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Однако Пикущак не имеет тренерской лицензии PRO и де-юре главным тренером уральцев назначен Олег Беженарь. Также в тренерский штаб входит и третий молдавский специалист – аналитик Игорь Бугаев.

Беженарь, который поработал в молдавских клубах «Зимбру», «Сперанца» и «Дачия», должен был прибыть в стан «Акжайыка» раньше, но задержался по семейным обстоятельства на родине.

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