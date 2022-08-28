«Акжайык» подписал экс-игрока «Лацио» Билали

28-летний албанский защитник Амир Билали перешел в уральский «Акжайык».

Игрок уже внесен в заявку «Акжайыка» на официальном сайте ПФЛК под номером – «94». Он перешел в уральский клуб на правах свободного агента.

Амир Билали – воспитанник итальянского «Кремонезе». В Италии также выступал за юношескую команду «Лацио». За свою карьеру он успел поиграть в словенском «Целе», албанских клубах «Бюлис», «Теута» и «Партизани», македонских «Работнички» и «Шкупи», а также в румынской «Академике Клинчени».

Последней командой албанского защитника был «Мезекевешд». Он выступал за венгерский клуб с января по июль этого года, сыграл 8 матчей.

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