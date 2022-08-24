Каждый тур КПЛ будет называться в честь футболистов прошлого. 17-й посвящен Фанасу Салимову

Каждый тур чемпионата Казахстана по футболу начиная с 17-го будет носить имя одного из ветеранов прошлого.

В этом году им присвоят имена игроков 1960-70 годов.

Так, 17-й тур пройдет в память о экс-полузащитнике «Кайрата» Фанасе Салимове, ушедшем из жизни в августе прошлого года.

«Объезжая города Казахстана, я столкнулся с тем, что, к сожалению, нынешняя молодежь не знает героев прошлого, имена тех, кто ковал историю казахстанского футбола. Нам есть кем гордиться. Но нынешнее поколение не знают Ионкина, Байшакова, Пехлеваниди, Ордабаева, Абгольца и других футболистов страны советской эпохи. Нужно понимать, что, не зная своей истории, сложно строить будущее. В связи с чем появилась идея, которая нашла поддержку у Казахстанской федерации футбола и моих коллег, и я надеюсь, такой же отклик мы получим и от болельщиков», – заявил президент ПФЛК Рохус Шох.

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