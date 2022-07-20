Эльхан Астанов – лучший футболист Казахстана в июне

ПФЛК опубликовала итоги традиционного голосования среди тренеров и капитанов команд КПЛ.

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Лучшим игроком июня назван полузащитник «Ордабасы» и сборной Казахстана Эльхан Астанов, забивший за клуб и национальную команду три мяча и сделавший столько же голевых передач.

Второе место занял нападающий «Актобе» Уго Видемонт, третье – полузащитник «Астаны» Марин Томасов.

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