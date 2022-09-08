Аскар Абильдаев назначен советником генерального директора «Астаны»

На должность советника генерального директора «Астаны» по вопросам спортивной деятельности назначен Аскар Абильдаев.

Ранее Аскар Зубайдильдаевич занимал должность директора департамента массового футбола КФФ и исполнительного директора «Шахтера» и «Каспия», также являлся президентом ассоциации футзала Казахстана и директором департамента футзала КФФ.

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