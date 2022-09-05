«Астана» разгромила «Акжайык»

Теги высшая лига Казахстан Астана Акжайык Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

«Астана» разгромила «Акжайык» (4:0) в 18-м туре КПЛ.

Голы: Денис Поляков (32’), Педро Эуженио (84’, 86’), Марин Томасов (90+2’).

Таблица здесь.

Астана – Акжайык 4:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
5 сентября, 18.00, «Астана Арена»
Онлайн матча
АстанаПоляков, Досмагамбетов, Габышев, Заруцкий, Кусяпов, Томасов, Оганесян, Дарабаев, Эбонг, Эужениу, Лебон.
АкжайыкШустиков, Сикач, Абдрахманов, Назаренко, Газданов, Бадоян, Аветисян, Рафаэл Сабино, Вульфов, Мукашев, Имнадзе.

🎰 Stream&Win. Ставь. Смотри. Забирай суперпризы в крутом розыгрыше 🤑

Если не Томпсон, то кто? С кем может подраться Шавкат Рахмонов в этом году

«В «Астане» играть сложнее, чем против нее». Заруцкий о сборной Казахстана, шансах «Астаны» на чемпионство и медиафутболе

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные