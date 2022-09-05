«Астана» разгромила «Акжайык» (4:0) в 18-м туре КПЛ.
Голы: Денис Поляков (32’), Педро Эуженио (84’, 86’), Марин Томасов (90+2’).
Таблица здесь.
- Дата проведения
- 5 сентября, 18.00, «Астана Арена»
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Астана –
Поляков, Досмагамбетов, Габышев, Заруцкий, Кусяпов, Томасов, Оганесян, Дарабаев, Эбонг, Эужениу, Лебон.
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