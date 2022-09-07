Дарабаев после 4:0 с «Акжайыком»: «Необходимо не сбавлять обороты и выигрывать»

Полузащитник «Астаны» Аслан Дарабаев прокомментировал победу в 18-м туре КПЛ над «Акжайыком» (4:0).

– Считаю, что матч складывался сложно до второго нашего гола, а уже после стало легче. Но в некоторых моментах все же соперник был лучше в движении, в борьбе.

– Впереди непростой выезд в Актау: что нужно делать команде, чтобы оставаться на победном пути?

– Чтобы продолжить победный путь, нам необходимо не сбавлять обороты и выигрывать. На финишной прямой важно быть более сконцентрированными в обороне.

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