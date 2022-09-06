Тренер «Астаны» после 4:0 c «Акжайыком»: «Надо играть лучше. Слава богу, что мы выиграли»

Главный тренер «Астаны» Срджан Благоевич ответил на вопросы после победы над «Акжайыком» (4:0) в 18-м туре КПЛ.

– Довольны, что одержали победу в матче. На мой взгляд, результат матча получился высоким и не говорит о том, что происходило на поле. Пользуясь случаем, хочу похвалить команду «Акжайык», которая приехала сюда без некоторых футболистов, последние матчи она показывает другой уровень, видна работа моего коллеги.

Мы не выглядели так, как я хотел – мы были далеки от этого. Были ниже своего уровня, «Акжайык» поднялся. В итоге, мы выиграли 4:0 и это самое главное, но не будем обманывать сами себя. Мои игроки знают, что если мы хотим чего-то добиться, то должны быть намного лучше.

– Команда выиграла крупно, но есть некая горечь от игры команды. Почему «Астана» в последних матчах больше не контролирует мяч, как это было когда-то?

– Мы не контролировали матч, но не могу сказать, что так было в предыдущих играх: мы делали это в матче с «Мактааралом», но не использовали свои моменты. Против «Тараза» также мы держали игру под контролем, но я согласен, эта игра не тот уровень, который должен быть у нас.

– Так получилось, что «Астана» забила три гола после того, как перестроилась в схему с тремя центральными защитниками. Так было задумано или же это стечение обстоятельств?

– Не думаю, что это так. Просто нам повезло (смеется).

– Но план был больше на то, чтобы укрепить оборону?

– Да, я увидел, что было много ошибок, наверное, где-то потеряли уверенность. Хочу снова отдать должное сопернику. Мы хотели быть более солидными в обороне, а «Акжайык» открылся, и были возможности, чтобы забить гол.

– После крупных побед «Астаны», обычно идут более худшие результаты. Вы напомните игрокам о том, что не стоит расслабляться?

– Конечно, я всегда откровенно разговаривают м футболистами. В каждом матче есть хорошие и плохие моменты. Мы не смотрим на счет, всегда анализируем моменты. Они знают, я об этом говорил в перерыве. И они знают, какой матч прошел, мы выиграли 4:0, но всем нам надо серьезно задуматься. Если хотим добиться большего, надо играть лучше. Слава богу, что мы выиграли.

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