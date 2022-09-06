«Урал» выкупил контракт Влута у «Астаны»

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Нападающий «Астаны» Рай Влут продолжит карьеру в «Урале».

Российский клуб воспользовался опцией выкупа контракта 27-летнего нидерландца.

В составе столичной команды Влут провел 19 матчей, забил 7 мячей и отдал 4 голевые передачи.

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