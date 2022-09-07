«Урал» заплатит «Астане» 250 тысяч евро за переход Влута

Портал Metaratings сообщил стоимость трансфера Рая Влута из «Астаны» в «Урал».
Переход нидерландского форварда обойдется российскому клубу в 250 тысяч евро.
Согласно заявлению «Астаны», была использована опция выкупа, прописанная в контракте игрока.
Transfermarkt оценивает Влута в 800 тысяч евро.
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