«Урал» заплатит «Астане» 250 тысяч евро за переход Влута

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Портал Metaratings сообщил стоимость трансфера Рая Влута из «Астаны» в «Урал».

Переход нидерландского форварда обойдется российскому клубу в 250 тысяч евро.

Согласно заявлению «Астаны», была использована опция выкупа, прописанная в контракте игрока.

Transfermarkt оценивает Влута в 800 тысяч евро.

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