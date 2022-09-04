На Центральном стадионе Костаная прошел музыкальный фестиваль. Следующий домашний матч «Тобола» через неделю

3 сентября на домашней арене «Тобола» на Центральном стадионе прошел музыкальный фестиваль Kostanay Music Fest.

Фестиваль по словам организаторов длился 5 часов и стал самым большим музыкальным фестивалем в истории города.

Концерт собрал более тысячи зрителей, для их расположения использовался помимо трибун футбольный газон.

Недавно Центральный стадион Костаная получил четвертую категорию УЕФА, что дает ему право принимать матчи группового этапа еврокубков.

Костанайский «Тобол» следующий домашний матч проведет 10 сентября против «Атырау».

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