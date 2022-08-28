«Тобол» потерял Мокина до конца сезона (А. Кожахмет)

По информации журналиста Айдына Кожахмета «Тобол» потерял основного вратаря Александра Мокина до конца сезона.

«В матче против «Ордабасы» тренерский штаб костанайцев вынужден был заменить своего основного голкипера на россиянина Тимура Акмурзина. Случилось это на 57-й минуте встречи. Мокин покинул поле при помощи врачей и не наступая на больную ногу.

Оказалось, что самый возрастной игрок чемпионата получил перелом голени, что автоматически исключает его возвращение на поле в ближайшие месяцы. Таким образом, за золотые медали «Тобол» будет бороться уже без своего надежного вратаря» – пишет источник.

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