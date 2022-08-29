Минспорта и культуры РК Абаев: «Лимит бюджета на хоккей и футбол не должен превышать 1,2 млрд., а на другие виды спорта 450 млн. тенге»

Министр спорта и культуры РК Даурен Абаев озвучил сумму лимита бюджета на виды спорта, а также сообщил о реализации футбольных клубов в частную собственность.

«Лимит бюджета на хоккей с шайбой и футбол не должен превышать 1,2 млрд. тенге, а на другие профессиональные виды спорта – 450 млн. тенге. Также будет поставлен лимит на зарплату профессиональных спортсменов в размере не более 2 млн. тенге в месяц.

Министерство проводит планомерный перевод профессиональных клубов в частные руки. Карагандинский «Шахтер» и «Тобол» были отданы в доверительное управление, в 2023 году планируется о переводе клуба из Акмолинской области.

Акимы Мангистауской области и Шымкента поддерживают инициативу министерства» – заявил Абаев.

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